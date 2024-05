Mancini lamenta gols perdidos em eliminação na Copa do Brasil: "Você fica ainda mais irritado"

Na partida, o Vovô finalizou 23 vezes contra a meta adversária, acertando a direção do gol em oito oportunidades, mas sem balançar as redes

Com mais posse de bola e finalizações durante a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o volume de jogo do Ceará não foi o suficiente para evitar uma nova derrota contra o CRB, que resultou na eliminação do torneio nacional. Em coletiva de imprensa concedida após o confronto, o técnico Vagner Mancini lamentou as chances desperdiçadas por seu plantel em diferentes momentos do jogo.

A bola rolou na noite desta quinta-feira, na Arena Castelão, e a torcida alvinegra viu um escrete preto-e-branco criando muitas chances de gol, mas sem aproveita-las. O comandante do Vovô detalhou: "Quando você faz uma análise do jogo e vê os números, você fica ainda mais irritado. Você vê que nós tivemos oportunidades, inclusive quando estava 0 a 0, para sair na frente e, mesmo após o gol do CRB, a gente teve oportunidades para empatar e para virar o jogo."

Segundo ele, a segunda partida foi diferente do duelo em Maceió, que definiu como "mais truncado, com gol no final".