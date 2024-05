Saulo celebra gol nos acréscimos em vitória de virada do Ceará: "Time de guerreiros"

O ofensivo entrou na segunda etapa e marcou o gol que garantiu a vitória de virada do Alvinegro no Castelão

O Ceará venceu a Chapecoense, por 2 a 1, na noite deste domingo, 26. Contudo, o resultado não veio fácil na Arena Castelão. Mesmo com muito volume de jogo, o Vovô não conseguia tirar o empate do placar até os 54 minutos da segunda etapa, quando o atacante Saulo Mineiro, que veio do banco, converteu a penalidade sofrida por Erick Pulga e garantiu os três pontos diante da torcida.

"Essa é a marca do Ceará, um time de guerreiros. São três pontos importantes, e nos aproxima do nosso objetivo que é o G-4. Fico feliz por ter marcado gol e ajudado a gente a comemorar aqui com a torcida", relatou o autor do tento da virada que deixou o Alvinegro na cola do G-4 da Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, Saulo chegou ao seu terceiro gol na atual temporada. O atacante estava no banco de reservas até os 28 minutos da segunda etapa, quando entrou no lugar do volante De Lucca. Naquele momento, o Ceará encontrava espaços para cruzamento e o ofensivo entrou para buscar o gol decisivo.