Ceará faz gol no último minuto, vira sobre a Chapecoense e cola no G-4 da Série B

Atacante Facundo Barceló comemora gol no jogo Ceará x Chapecoense, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O Ceará conseguiu uma vitória nos minutos finais da partida contra a Chapecoense na Série B. Em confronto disputado na Arena Castelão, na noite deste domingo, 26, o Vovô aprensentou um volume de jogo maior que o do adversário, virou o placar diante de sua torcida e colou no G-4 da Série B. Na primeira etapa, o Verdão saiu na frente com gol de Mário Sérgio e esteve próximo do segundo gol. Contudo, o Alvinegro se encontrou ao decorrer da partida, principalmente aproveitando as subidas de Rafael Ramos pelo lado direito. O gol de empate foi marcado por Facundo Barceló. Na sergunda etapa, Mancini mudou o esquema e deixou o Ceará ainda mais volume de jogo. O gol da vitória veio nos acrécimos, em pênalti convertido por Saulo Mineiro

Ceará x Chapecoense: o jogo Novamente escalado com três zagueiros e bem espaçado na construção de jogadas, o Ceará até tentou dominar as ações do jogo nos primeiros minutos ao buscar conexões diretas do meio – em especial com Lourenço na armação – para o lado esquerdo, visando aproveitar as investidas de Erick Pulga apoiado pelo ala Paulo Victor.



Contudo, a Chapecoense logo se encontrou na partida e passou a aproveitar um fator que logo ficou evidente: um meio de campo mais povoado. Ganhando boa parte dos duelos no setor central, o time catarinense conseguia realizar muitos desarmes e encontrava espaços na linha de defesa do Ceará, que parecia sem sintonia na primeira metade.

Logo aos 17 minutos, quando o Verdão havia conseguido encaixar três jogadas em profundidade contra o Vovô, mais um espaço apareceu, dessa vez pelo direito da defesa alvinegra. Após passar nas costas de Rafael Ramos, o lateral do clube visitante encontrou um cruzamento para Foguinho, que finalizou de voleio. Richard até conseguiu defender no primeiro momento, mas o rebote caiu nos pés de Mário Sérgio, que abriu o placar para a Chapecoense.

O Vovô sentiu o gol. Após marcar, a onzena de Chapecó chegou com perigo mais vezes, em chutes de fora área e em um lance muito parecido com o que acabou no fundo das redes. Na ocasião, mais uma batida venenosa que resultou em rebote para Mário Sérgio. Contudo, Richard fez duas grandes defesas no lance e evitou que a desvantagem ficasse maior.



Depois da jogada anterior, que aconteceu aos 30 minutos, o Ceará adiantou suas linhas e passou a ser mais dominante. Aylon, que estava pelo lado direito, passou a entrar mais na área. Mancini liberou mais as subidas de Rafael Ramos e passou a apostar em cruzamentos na área. Após uma sequência de três lances de bolas alçadas na área que geraram lances de perigo, vindas justamente do camisa 6, o Ceará encontrou mais uma vez a subida de seu ala direito com liberdade, que encontrou Jean Irmer na segunda trave. O volante, que vem atuando como zagueiro, escorou a bola para dentro da pequena área e viu o atacante Facundo Barceló empurrar para o fundo das redes.

O Vovô terminou superior na primeira etapa, somando uma posse de bola mais alta e mais finalizações. No segundo tempo, Mancini mudou o esquema. Jean Irmer, que estava na zaga, passou a atuar como volante, sua posição de origem. De uma 3-4-3, a equipe passou para uma 4-3-3. Com isso, o comandante Alvinegro, que colocou Facundo Castro no lugar de Aylon ainda no intervalo, passou a explorar ainda mais o lado direito. Logo nos três primeiros minutos, dois cruzamentos na área que quase terminam em gols. Aos 10 minutos, o Ceará já havia finalizado cinco vezes. Se pela direita a Chapecoense precisava se preocupar com Rafael Ramos e Facundo Castro, pela esquerda também não tinha vida fácil. Erick Pulga voultou mais participativo na segunda etapa e deu trabalho para o clube catarinense. Facundo Castro conseguia muito espaço para realizar cruzamentos. Em uma das oportunidades, encontrou Barceló na pequena área, mas o ofensivo não conseguiu balançar as redes pela segunda vez.