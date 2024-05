Multa milionária, percentual dividido e Corinthians: a situação de Erick Pulga, do Ceará

O jogador, que tem multa superior a R$ 20 milhões, passou a ser agenciado por Paulo Pitombeira há cerca de um mês, influente empresário no meio do futebol

Em contato com o Esportes O POVO , João Paulo Silva, presidente do Ceará, informou que o Timão não fez nenhuma proposta oficial até então pelo atacante. O mandatário revelou, ainda, que a multa do camisa 16 é superior a R$ 20 milhões. Na divisão dos direitos econômicos do atleta, o Vovô possui 40%, o Atlético-CE tem 50% e o Ferroviário os 10% restantes.

Principal destaque do Ceará na temporada, o atacante Erick Pulga passou a ser pauta no mercado da bola após o Corinthians demonstrar interesse e consultar a situação com seu agente, Paulo Pitombeira, nome influente no meio do futebol brasileiro e internacional. Com contrato até o fim de 2025 no Alvinegro de Porangabuçu, o jogador de 23 anos possui multa milionária.

O Esportes O POVO apurou que, embora o Ceará não se anime com a possibilidade de perder seu principal jogador, o contexto atual, marcado por dificuldades econômicas, pode ser um fator que pese a favor de uma eventual venda do atacante. O Corinthians, até pela boa relação que possui com o empresário de Erick Pulga, é a principal possibilidade, porém não única.

Em um cenário hipotético de venda por R$ 20 milhões, por exemplo, o Ceará lucraria R$ 8 milhões, enquanto o Atlético-CE ficaria com R$ 10 milhões e o Ferroviário com os R$ 2 milhões restantes.

O Vovô e o staff de Pulga receberam outras consultas de times brasileiros – como o Atlético-MG – e do exterior. Paulo Pitombeira, responsável por intermediar a negociação entre o Grupo City e o Bahia no processo da SAF, começou a agenciar o atacante há cerca de um mês, contexto que “aumentou” as possibilidades do jogador no mercado da bola, sobretudo pela influência do empresário no meio.

Em meio às especulações, Pulga escreveu uma mensagem em suas redes sociais com foco no Ceará: “Sigo firme e forte e vou honrar muito esse manto! Dias melhores virão”. A publicação aconteceu um dia após o Alvinegro de Porangabuçu ser eliminado da Copa do Brasil pelo CRB.

Pulga teve valorização salarial no Ceará neste ano

Contratado em 2023, Pulga teve um início apagado no Vovô, mas deslanchou na reta final da Série B da última temporada e tornou-se peça indispensável no time de Mancini neste ano. Ao todo, em 20 jogos, o atacante balançou as redes dez vezes e deu duas assistências, se consolidando como artilheiro do clube em 2024.

A ótima fase do jogador, consequentemente, o fez entrar no radar de outros clubes no mercado. Internamente no Vovô, Pulga ganhou valorização salarial, situação confirmada por Haroldo Martins, diretor de futebol do Alvinegro, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, em abril.

“Pelo momento que o Pulga tá vivendo, é natural que cheguem propostas. Não chegaram, mas é natural que chegue. Já tinham gatilhos de valorização salarial (do Pulga e David Ricardo) e foram executados”, explicou o dirigente na época.