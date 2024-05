Ceará vence segunda seguida em casa e cola no G4 da Série B

O Ceará conquistou sua segunda vitória consecutiva jogando em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O novo triunfo aconteceu após derrotar a Chapecoense por 2 a 1 nos minutos finais da partida disputada na Arena Castelão, na noite deste domingo, 26. Com um volume de jogo superior, o Vovô virou o placar diante de sua torcida e colou no G-4 da competição.

Os gols da vitória cearense foram marcados pelos atacantes Facundo Barceló e Saulo Mineiro, que garantiram os três pontos e fizeram a festa da torcida alvinegra. Esta vitória vem em um momento crucial, já que o Ceará busca se firmar nas primeiras posições da tabela.

A outra vitória do Ceará na Série B havia sido contra o Amazonas, por 2 a 1, na quinta rodada. Com o resultado deste domingo, o Vovô acumula agora 12 pontos, com três vitórias, três empates e uma derrota.