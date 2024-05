Aylon sofre trauma na cabeça em jogo do Ceará, passa por exames de imagem e é liberado

O choque entre Aylon e Bruno Leonardo aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo, após cruzamento na área de Cavichioli. Na tentativa de cortar, o defensor da Chapecoense acabou acertando a região da nuca do camisa 11 do Alvinegro