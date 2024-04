Por falta de segurança em PE, FCF quer mudar local do jogo entre Sport e Ceará no Nordestão

Em contato com o Esportes O POVO, a FCF informou que, caso o pedido seja acatado, o novo local ficaria à escolha da CBF, em conjunto com a equipe mandante da partida

A Federação Cearense de Futebol (FCF) tem reunião marcada com a diretoria do Ceará Sporting Club, na próxima segunda-feira, 1°, para definir a melhor estratégia visando garantir a segurança da delegação e da torcida alvinegra no confronto ante o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Sem confiança na segurança pública de Pernambuco por conta dos acontecimentos da final do último Nordestão e do atentado contra a delegação do Fortaleza, ocorrido na fase de grupos da edição atual, a intenção da federação é solicitar que a partida seja realizada em outro estado, conforme apurou o Esportes O POVO.

