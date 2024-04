Após bater Itabaiana, Ceará chega a terceira vitória consecutiva

A marca alcançada nos últimos jogos é a segunda melhor na temporada 2024. No começo do ano o Vovô conquistou quatro vitórias seguidas

A vitória dramática por 2 a 1 sobre o Itabaiana nesta quarta-feira, 27, levou o Ceará a sua terceira vitória consecutiva. A boa fase chega num momento crucial da temporada do Alvinegro de Porangabuçu.

As três vitórias, coincidentemente, ocorreram todas na Copa do Nordeste - contra Fortaleza, Treze e Itabaiana - e foram de suma importância para que o Vovô conseguisse se classificar para a próxima fase, visto a grande disputa pelo G4 no grupo B do torneio regional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além das vitórias consecutivas, o Ceará não sabe o que é perder há cinco partidas. A única derrota do time na temporada aconteceu no início do mês, para o Bahia, melhor time da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024.