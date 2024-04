Artilheiro do Ceará, Erick Pulga alcança 10ª participação em gol em 2024

Em 2024, o camisa 16 ocupa o posto de artilheiro do Campeonato Cearense, com cinco gols, e de vice-artilheiro da Copa do Nordeste, com quatro, ao lado de Vinícius Barata, do Maranhão, e Gustavo Coutinho, do Sport

Artilheiro do Ceará, o atacante Erick Pulga chegou a 10ª participação em gol em 2024. O ponta-direita marcou pela 9ª vez na temporada ao marcar contra o Itabaiana nesta quarta-feira, 27, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE.

Pulga registra nove gols e uma assistência em 12 partidas na temporada. Aos 23 anos, tem papel de protagonista no setor ofensivo do Alvinegro de Porangabuçu e virou peça-chave no esquema de Vagner Mancini.

Em 2024, o camisa 16 ocupa o posto de artilheiro do Campeonato Cearense, com cinco gols, e de vice-artilheiro da Copa do Nordeste, com quatro, ao lado de Vinícius Barata, do Maranhão, e Gustavo Coutinho, do Sport.