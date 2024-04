Em noite de classificação, Facundo Castro marca seu primeiro gol pelo Ceará

Na temporada passada, nos 29 jogos que participou do Campeonato Chileno, o atleta participou diretamente de 12 gols, com nove assistências dadas e três gols marcados

O uruguaio Facundo Castro, ofensivo de 28 anos que vem disputando a titularidade na ponta-direita do Ceará, marcou o seu primeiro gol pelo Alvinegro na noite desta quarta-feira, 27. Na ocasião, o Vovô venceu, por 2 a 1, a equipe do Itabaiana pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e alcançou a classificação. Nas quartas de final, o Alvinegro enfrentará o Sport, que finalizou liderando o grupo.

O atacante vinha sendo titular absoluto de Vagner Mancini. Nos últimos jogos, Aylon também atuou na posição e se tornou mais uma alternativa para o comandante alvinegro. Ao todo, Castro atuou em 11 jogos, nos quais havia contribuído com uma assistência e, agora, marcou seu primeiro gol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Facundo tem histórico de ser diretamente participativo em gols nos clubes que passou, principalmente em seu time passado, o O’Higgins, mas vinha recebendo cobranças do torcedor para balançar as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra.