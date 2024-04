Ceará e Fortaleza avançaram ao mata-mata do Nordestão em todas edições que participaram desde 2014

Entre 2019 e 2023, pelo menos um representante cearense disputou a final da Copa do Nordeste, sendo dois títulos conquistados pelo Vovô e dois pelo Leão

Com os resultados da oitava rodada, Ceará e Fortaleza confirmaram nesta quarta-feira, 27, a classificação ao mata-mata da Copa do Nordeste. A dupla cearense, inclusive, nunca foi eliminada na fase de grupos desde que a competição regional voltou a ser disputada, em 2014, considerando as edições em que estiveram presentes.

Nos últimos cinco anos, inclusive, o futebol cearense se consolidou como o estado mais relevante do Nordestão. Neste período, de 2019 até 2023, pelo menos um dos dois times locais, Ceará ou Fortaleza, disputaram a final. O Vovô, em três ocasiões, levantou duas taças, enquanto o Leão, nas duas decisões que disputou, venceu ambas.

A única exceção aconteceu na temporada de 2021, quando o Bahia superou o Ceará na final. O Alvinegro de Porangabuçu, tricampeão — também venceu em 2015 —, é o maior vencedor do certame regional desde 2014. Fortaleza e o Esquadrão aparecem logo atrás no ranking, ambos com dois títulos.