Após 18 dias de pré-temporada, Ceará entra em reta final de treinos antes de estreia

O Vovô fará sua primeira partida oficial em 2024 no domingo, 21, contra o Maracanã, no Presidente Vargas. A bola rola às 17h30min

Após 18 dias de pré-temporada, o Ceará caminha para a reta final dos preparativos antes de estrear em 2024. Com um elenco repaginado e a manutenção de Mancini no comando técnico, o Alvinegro terá o Maracanã no domingo, 21, como primeiro desafio oficial. O duelo pelo Campeonato Cearense é tratado com seriedade, já que o título estadual está entre as principais prioridades do clube neste ano.

Neste sábado, 20, o Ceará fará o último treino antes do confronto e iniciará a concentração. No período de atividades em Carlos de Alencar Pinto, o elenco do Vovô teve trabalhos voltados para o condicionamento físico — tendo em vista o desejo de Mancini ter uma equipe intensa em campo —, técnicos e táticos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Com ingressos a R$ 80, Maracanã e Ceará se manifestam sobre divergência de preços