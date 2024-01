Integrado ao profissional, Jotavê tem vínculo renovado com o Ceará

Integrado ao profissional a pedido de Vagner Mancini após a participação na Copinha 2024, o lateral-direito Jotavê teve vínculo renovado com o Ceará até o final da temporada, com possibilidade de extensão por mais um ano, ou seja, até 2025.

O contrato está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e Jotavê está à disposição da comissão técnica para a disputa do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de Jotavê, também subiram da base para o profissional o goleiro César, os zagueiros Jonathan Jesus e Yago Lincoln e o atacante Pablo.