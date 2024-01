Regularizados no BID, Jorge Recalde e Facundo Castro podem estrear pelo Ceará

Com a regularização de Recalde e Castro, o técnico Vagner Mancini tem 11 dos 12 contratados à disposição para a partida

O meio-campista Jorge Recalde e o atacante Facundo Castro foram regularizados pelo Ceará no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos para estrearem no Campeonato Cearense. A partida que abre a temporada para o Alvinegro de Porangabuçu acontece neste domingo, 21, às 17h30min (de Brasília), contra o Maracanã, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE.

Com a regularização de Recalde e Castro, o técnico Vagner Mancini tem 11 dos 12 contratados à disposição para a partida. A única ausência para o confronto é o atacante Facundo Barceló, último dos recém-chegados a desembarcar na capital cearense, além do zagueiro Luiz Otávio, que está em recuperação pós-operatório.