"Seria muito importante impedir o hexa do nosso rival", destaca presidente do Ceará

Mandatário falou sobre a importância da conquista do Estadual também para reconquistar o torcedor em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN

A principal meta do Ceará em 2024 é o acesso à Série A e isso tem sido destacado em entrevistas por jogadores e dirigentes desde o início da pré-temporada. O clube alvinegro não descarta, no entanto, a busca pelo título do Campeonato Cearense, que se inicia no próximo final de semana.

De acordo com o presidente do time, João Paulo Silva, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, o Vovô quer também o título do Estadual para reconquistar o torcedor após alguns insucessos nas temporadas anteriores — apesar do tri da Copa do Nordeste — e também para evitar o hexa do rival, Fortaleza.

"Eu não vou dizer bem (que seria como ganhar) uma Copa do Mundo, mas seria muito importante impedir o hexa do nosso rival. E também é um campeonato que, por mais que muitos torcedores hoje não dão muita importância, a gente sabe que na hora que se chega numa final, todo mundo quer ganhar. É importante trazer o torcedor de voltar nesse sentido, de dar orgulho, de ser campeão", destacou o dirigente.