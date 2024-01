Após preparação remota, Ceará se reapresenta em Porangabuçu nesta terça-feira, 2

Vagner Mancini, técnico do Ceará para a temporada 2024 Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará se reapresenta em Porangabuçu nesta terça-feira, 2, para iniciar os trabalhos presenciais da pré-temporada. Antes, a comissão técnica já tinha promovido cinco dias de preparação remota, focando em um melhor nível físico. Os atletas realizaram trabalhos e foram divididos, sob orientação, em três grupos. Conforme Lucas Vinícius, preparador físico do Ceará, o início remoto foi adotado porque já proporcionou bons resultados em outros momentos. "Existem dois motivos bem plausíveis para o início desta pré-temporada de forma remota. Um deles é que existem atletas que vêm da Série A e, por lei, precisam de 30 dias de intervalo até a apresentação. E o outro motivo é a questão física desse grupo", afirmou. Após não conquistar o acesso à Série A em 2023, o elenco do Vovô passou por diversas mudanças. Além disso, alterações aconteceram na composição da diretoria. Sob o comando de Vagner Mancini, que permanece para 2024, o grande foco do Ceará será o retorno à elite do Brasileirão, mas a ideia é brigar por todos os títulos, como destacou o comandante.

