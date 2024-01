Bruninho revela ter se impressionado com torcida do Ceará em treino aberto no PV

FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-01-2023: Bruninho. Treino aberto do Ceará Esporte Clube no Estadio Presidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Apresentado oficialmente à imprensa nesta quinta-feira, 18, o meio-campista Bruninho revelou ter se impressionado com a torcida do Ceará durante o treino aberto realizado no Estádio Presidente Vargas para a apresentação do elenco do clube. Para o camisa 27 do Alvinegro de Porangabuçu, a torcida pode ser um diferencial no principal objetivo do clube na temporada: o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. "Nunca havia vivenciado isso de um jogo-treino ter 14 mil pessoas. Em alguns outros clubes que fiz parte, nem em dia de jogo tinham 14 mil (torcedores). Estou muito feliz de estar aqui, acredito que a torcida pode, sim, ser um diferencial, deu para perceber que é uma torcida de massa. Isso para alguns adversários acaba nos favorecendo e acredito em uma temporada muito boa para nós", disse Bruninho, meio-campista do Ceará.