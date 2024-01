Recalde diz que recebeu referências positivas antes de acerto com Ceará

Apresentado oficialmente em Porangabuçu, o meia paraguaio também comentou sobre a motivação de vestir a camisa do Vovô e as característica que possui dentro de campo

“É um grande desafio para mim vir para cá. É algo novo. Foi algo que me surgiu como desafio como jogador. Venho de uma competição muito disputada, que é o futebol argentino, e o futebol brasileiro foi algo que sempre me chamou a atenção. O Ceará confiou em mim. Vou dar o melhor e trabalhar para isso. Estou muito comprometido, junto dos meus companheiros, para levar o Ceará à Série A”, disse.

Apresentado oficialmente no Ceará , o paraguaio Jorge Recalde falou sobre as referências positivas que recebeu sobre a cidade, clube e torcida antes de aceitar a proposta do clube de Porangabuçu. Titular do Newell's Old Boys na última temporada, time da primeira divisão argentina, o meio-campista enfatizou que o futebol brasileiro sempre o chamou a atenção.

O Vovô será a primeira experiência de Recalde no Brasil, que atuou a maior parte da carreira em seu país natal, o Paraguai. O meia contou que buscou referências sobre a cidade, o clube e a torcida, e todas informações foram positivas, o que aumentou a sua confiança para aceitar a proposta de vestir a camisa preto-e-branco.

“Me falaram muito sobre o Ceará (cidade), que era uma cidade linda de se viver. Minha família também sempre gostou desse país. Sobre o idioma, estou tentando aprender com os meninos. Quando vamos para um clube novo, pedimos referências, e me falaram muito bem do clube, das pessoas e do ambiente do estádio. Espero que tudo vá bem, porque quando as coisas vão bem, tudo fica mais feliz”, revelou.

Jorge Recalde no Ceará: características e parceria com Bruninho no time titular

Embora tenha atuado como um falso nove na última temporada, a ideia inicial de Mancini é utilizar Recalde centralizado no meio-campo, com liberdade para se movimentar por todas faixas da intermediária, posição em que o paraguaio viveu a melhor fase da carreira pelo Olimpia em 2020.

Questionado sobre suas características, o atleta explicou que se sente confortável atuando mais à frente e disse que é possível, sim, que ele e Bruninho joguem juntos no time titular.

“Creio que sim. Eu me acomodo bem no setor avançado de ataque, jogando um pouco mais centralizado. Ultimamente, no meu último clube, eu joguei como um falso nove. Me acomodo bem nessas posições e, claro, podemos jogar juntos (se referindo ao Bruninho)”, contou.