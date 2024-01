Recalde desembarca em Fortaleza e inicia atividade no Ceará nesta sexta-feira

Com a chegada do paraguaio, todos os anunciados do Alvinegro — Fernando Miguel, Raí Ramos, Lourenço, Mugni, Recalde e Aylon — estão em solo cearense e iniciaram as atividades em CAP

O meio-campista Jorge Recalde desembarcou na capital cearense nesta sexta-feira, 5, para se apresentar ao Ceará. Recepcionado pelo assessor Ricardinho e pelo supervisor Ranier Alves, o paraguaio de 31 anos foi levado a Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, onde participará do primeiro treino com a camisa alvinegra nesta tarde, sob o comando de Vagner Mancini.

Recalde assinou contrato com o Ceará até dezembro de 2025. Em 2023, o meio-campista atuou pelo Newell’s Old Boys, da Argentina, em 46 partidas, com oito gols e três assistências registradas no período.

Com a chegada do paraguaio, todos os anunciados do Alvinegro de Porangabuçu — Fernando Miguel, Raí Ramos, Lourenço, Lucas Mugni, Jorge Recalde e Aylon — estão em solo cearense e iniciaram as atividades em CAP.