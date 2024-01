Coordenador técnico do Ceará projeta função de Jorge Recalde no time: "Cabeça pensante"

Contratado em definitivo pelo Ceará , o paraguaio Jorge Recalde, de 31 anos, realizou mais de uma função em campo durante sua carreira. Em entrevista ao programa Esportes do POVO da Rádio O POVO CBN , o coordenador técnico do Vovô, João Paulo Sanches, projetou como o atleta deve atuar com a camisa Alvinegra em 2024.

“Se jogarmos em uma 4-2-3-1, ele é o homem de centro, que fica atrás do número nove. Ele é um cara que, no decorrer do jogo, precisa desse nove para ele associar. Só em uma variação de esquema, fazendo uma 4-4-2 com ele a frente desse losango, com dois atacantes um pouco mais abertos, mas não tão abertos até a linha lateral, que ele jogaria mais avançado”, disse.

Sobre jogar como um camisa nove, João Paulo tratou como algo difícil de acontecer: “Ele fez sim, nos últimos momentos dele [na argentina], essa função de nove, mas em uma formação ou distribuição de jogo diferente do que o Ceará vai propor”.

Natural de Assunção, no Paraguai, Recalde iniciou a carreira no Libertad-PAR, em 2012, onde permaneceu durante oito temporadas, até 2019. Foram mais de 200 partidas disputadas, com 48 gols registrados no período.

Depois, o meia-atacante seguiu para o Olimpia-PAR, tendo participado de 104 duelos, com 33 tentos anotados, entre 2020 e 2022. Pelo Newell's Old Boys, em 2023, Recalde atuou em 46 partidas, com oito gols e três assistências.