"Estamos satisfeitos", revela coordenador do Ceará com número de zagueiros na equipe

Nesta sexta-feira, 5, o coordenador de futebol do Ceará, João Paulo Sanches, participou de entrevista no Esportes do Povo, na Rádio O POVO CBN, e, dentre vários assuntos, comentou sobre os zagueiros do clube. De acordo com o dirigente, o número atual de atletas nesta função agrada.

“Consolidando o Ramon Menezes e Matheus Felipe, estamos satisfeitos por inicio. Contando também com o Jonathan e o Yago, que estão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, devemos fechar o número de seis zagueiros”, revelou João Paulo.