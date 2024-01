Coordenador do Ceará revela que mais de 800 atletas foram analisados para construção do elenco

Sanches ainda comentou que as contratações do Ceará para 2024 são pontuais, visando corrigir as falhas da montagem do elenco de 2023

Coordenador técnico do Ceará, João Paulo Sanches revelou nesta sexta-feira, 5, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, que mais de 800 atletas foram analisados pelo departamento de futebol para a construção do elenco do Alvinegro em 2024. Até o momento, o clube anunciou o goleiro Fernando Miguel, o lateral-direito Raí Ramos, os meio-campistas Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde e o atacante Aylon, e tem negociações encaminhadas com os zagueiros Ramon Menezes e Matheus Felipe.

“Uma das maiores virtudes da nossa montagem (de elenco), é a construção a várias mãos, com diretoria de futebol, coordenadoria técnica, departamento de mercado e comissão. Posso dizer que batemos, no mínimo, mais de 800 jogadores. Só o meu networking individual, bate entre 300 e 400 atletas. Então, trazendo o departamento de mercado, que são mais três pessoas, nós estaremos facilmente falando disso daí. E nós vamos fazendo filtros em cima do que o Ceará tinha para 2023 e o que tínhamos que corrigir em 2024 e o que a comissão técnica pensa, da maneira de jogar e como o Ceará tem que protagonizar nas competições. Foram muitas reuniões, buscas ao mercado, negativas também, mas nunca perdendo a convicção do que é o nosso caminho a seguir e como seguir”, disse o coordenador.

Sanches ainda comentou que as contratações do Ceará para 2024 são pontuais, visando corrigir as falhas da montagem do elenco de 2023, e que a vinda dos atletas passou, também, pela análise de perfil vencedor e de protagonismo em clubes anteriores.