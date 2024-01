Ceará oficializa contratação do atacante Aylon até 2024

O Ceará oficializou a contratação do atacante Aylon, artilheiro do Novorizontino em 2023. Aos 31 anos, o atleta chega em definitivo ao clube com vínculo até o final de 2024.

Revelado pelo Internacional, Aylon atuou pelo Novorizontino em 54 partidas em 2023, registrando 14 gols e cinco assistências. Na carreira, ainda tem passagens por Paysandu, Goiás, América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, CSA e Ituano.

No Ceará, Aylon será a referência do setor ofensivo. Até o momento, o clube conta apenas com Nicolas, que deve estar de saída para o Paysandu.