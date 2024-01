Ano novo com novo camisa 10: Ceará anuncia meia-atacante Jorge Recalde

Pelo Newell's Old Boys, em 2023, Recalde atuou em 46 partidas, com oito gols e três assistências

Nas primeiras horas de 2024, Ceará oficializou a contratação do meia-atacante Jorge Recalde, ex-Newell's Old Boys, da Argentina. Contratado em definitivo, o paraguaio de 31 anos chega ao Alvinegro de Porangabuçu com vínculo de duas temporadas, até o final de 2025.

Natural de Assunção, no Paraguai, Recalde iniciou a carreira no Libertad-PAR, em 2012, onde permaneceu durante oito temporadas, até 2019. Foram mais de 200 partidas disputadas, com 48 gols registrados no período. Depois, o meia-atacante seguiu para o Olimpia-PAR, tendo participado de 104 duelos, com 33 tentos anotados, entre 2020 e 2022.