Avaí anuncia contratação do zagueiro Tiago Pagnussat, ex-Ceará

O Avaí anunciou nesta sexta-feira, 15, a contratação do zagueiro Tiago Pagnussat, ex-Ceará. Aos 33 anos, o defensor terá vínculo até abril de 2025 com o time catarinense.

Tiago Pagnussat estava mira do Vila Nova — este tendo desistido de contar com o atleta — e do Avaí, conforme revelado pelo Esportes O POVO. Em primeiro momento, o zagueiro estava nos planos do Ceará para 2024, com quem tinha contrato até dezembro, com o clube podendo negociá-lo em caso de proposta benéfica para atleta e instituição.



Em 2023, o defensor atuou em 39 partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu, conquistando a Copa do Nordeste. No entanto, o desempenho apresentado na Série B rendeu críticas dos torcedores, que pediam a saída do atleta para 2024.