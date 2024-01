Ceará recebe consulta do Vila Nova por Tiago Pagnussat; Avaí tem interesse no atleta

O Ceará recebeu contato do Vila Nova-GO pela ida em definitivo do zagueiro Tiago Pagnussat. Para isso, o defensor de 33 anos, que tem vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu até dezembro de 2024, teria que rescindir contrato com o time cearense. Caso não apareça uma proposta que seja benéfica para atleta e clube, o jogador estaria nos planos da equipe para a próxima temporada.

O Avaí-SC também tem interesse no atleta, conforme revelado pela diretoria do clube catarinense. “É um bom jogador, temos interesse, sim”, disse um membro da cúpula do Leão da Ilha ao Esportes O POVO. A equipe, porém, ainda não formalizou proposta ao Ceará.

Em 2023, Tiago Pagnussat disputou 39 partidas, por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Com o desempenho oscilante, enfrentou críticas dos torcedores alvinegros, que pediram a saída antecipada do defensor.