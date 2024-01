Ceará renovará com Luiz Otávio e tratará grave lesão do zagueiro

Luiz Otávio teria vínculo expirado com o Alvinegro no dia 31 de dezembro de 2023. Com a lesão, no entanto, o Ceará optou por oferecer mais um ano de vínculo ao ídolo

Luiz Otávio teria vínculo expirado com o Alvinegro de Porangabuçu no dia 31 de dezembro de 2023. Com a lesão, no entanto, o Ceará optou por oferecer mais um ano de vínculo ao ídolo, visando dar todo o suporte necessário para o tratamento da contusão.

O zagueiro Luiz Otávio , com lesão no joelho, terá contrato renovado com o Ceará até 30 de novembro de 2024, apurou o Esportes O POVO . A contusão é considerada grave, com possibilidade de intervenção cirúrgica. Antes, porém, o defensor passará por novos exames para saber quanto tempo ficará longe dos gramados.

Em 2023, o zagueiro de 35 anos atuou em 30 partidas, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro, com dois gols marcados. Desde 2017 no Ceará, Luiz Otávio está entre os principais ídolos recentes do clube, com quatro títulos conquistados.

A idolatria, porém, não significa que o torcedor esteja satisfeito com o desempenho do zagueiro. Luiz Otávio enfrentou críticas dos torcedores alvinegros pela inconstância na temporada.

Com a lesão de Luiz Otávio e a saída de Léo Santos, o Ceará conta atualmente no elenco com dois zagueiros: David Ricardo e Tiago Pagnussat.