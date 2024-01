Executivo do Ceará promete contratações para todas as posições: "Do número 1 ao 11"

Lucas Drubscky participou do programa Esportes do POVO nesta manhã e falou sobre a montagem do elenco alvinegro para 2024

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, participou do programa Esportes do POVO na manhã desta quinta-feira, 14, e deu detalhes sobre a busca por reforços. O profissional afirmou que o Alvinegro vai realizar contratações para todas as posições do elenco.

“A gente está trazendo reforços para todas as posições. Todas as posições. Do número 1 ao 11. Ou já chegaram ou a gente vai trazer”. “Até o final do ano, até 31 de dezembro, espero com muita convicção anunciar mais um, dois, três ou quatro jogadores, não sei”, completou em outro momento.