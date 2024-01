Ceará deve manter Pagnussat, mas está aberto a ouvir propostas no mercado

O staff do atleta está recebendo sondagens pelo zagueiro, mas nada oficial chegou a diretoria do Ceará. Em 2023, Pagnussat disputou 39 partidas, com dois gols marcados e uma assistência concedida

O zagueiro Tiago Pagnussat está nos planos do Ceará para 2024, mas o clube não descarta negociá-lo caso receba uma proposta benéfica pelo defensor de 33 anos, conforme apurado pelo Esportes O POVO.

O staff do atleta está recebendo sondagens pelo zagueiro, mas nada oficial chegou a diretoria do Ceará. Em 2023, Tiago Pagnussat disputou 39 partidas, por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro, com dois gols marcados e uma assistência concedida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pagnussat tem vínculo com o Ceará até dezembro de 2024. Bicampeão da Copa do Nordeste pelo clube, está entre os líderes do elenco, tendo sido capitão nas partidas em que Luiz Otávio esteve ausente.