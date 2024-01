Diretor do Ceará nega contratação de Fernando Miguel, ex-Fortaleza, por impacto: "Ideia não é essa"

Goleiro Fernando Miguel em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins foi entrevistado nesta quinta-feira, 14, na 'Cadeira Elétrica' do programa Trem Bala. Questionado sobre a contratação do goleiro Fernando Miguel, que defendeu o Fortaleza na temporada 2023, o profissional negou que a chegada do ex-rival tenha sido motivada pela criação de qualquer impacto. "O Fernando Miguel foi uma situação que eu já encontrei escolhida, definida, quando eu cheguei. Sendo objetivo: vamos buscar jogador do Fortaleza pra causar impacto? de jeito nenhum. A ideia não é essa", acentuou Haroldo. O profissional aproveitou a oportunidade para explicar como o Ceará tem mapeado os jogadores para contratar visando a temporada 2024.