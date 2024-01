"Não é um filhote", diz diretor do Ceará sobre comparações entre João Paulo e Robinson de Castro

Para o diretor de futebol, o modelo adotado por João Paulo Silva, dando autonomia para os departamentos técnicos funcionarem, está mais de acordo com o que pensa sobre gestão no esporte

Haroldo Martins, durante a participação no quadro “Cadeira Elétrica” do Trem Bala, transmitido no canal do YouTube do O POVO Online, citou que a principal diferença entre o ex-presidente Robinson de Castro e o presidente João Paulo Silva está na descentralização da diretoria executiva do Ceará.

Para o diretor de futebol, o modelo adotado por João Paulo Silva, dando autonomia para os departamentos técnicos funcionarem, está mais de acordo com o que pensa sobre gestão no esporte. Haroldo Martins ainda foi enfático ao dizer que João Paulo Silva não é “filho do Robinson”, conforme corriqueiramente repetido por alguns torcedores do Ceará, que se opõem ao presidente.

“O Robinson tem uma visão de gestão diferente do João Paulo. Muita gente coloca uma pecha no João Paulo, como: 'é filho do Robinson'. O João Paulo tem pensamentos diferentes, ele não é um filhote. O Robinson tem o modelo de gestão dele, dentro da forma como ele acredita, o João Paulo tem outro. Me coaduno mais com o formato de gestão do João Paulo, da forma como se propôs fazer e aceitou as condições que colocamos, com descentralização, deixando os departamentos técnicos funcionarem. Não estou tentando fazer uma crítica ao Robinson, mas há uma grande diferença de gestão entre os dois”, explicou.