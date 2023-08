Sem vencer há três partidas, Guto Ferreira tem 42% de aproveitamento pelo Ceará

Com o treinador paulista, o Ceará soma três vitórias, cinco empates e três derrotas. Com 35 pontos, na 11ª colocação, está a oito pontos do Juventude, 4° colocado com 43.

Até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará terá 11 partidas para seguir buscando o acesso à elite do futebol nacional. Mesmo com o empate diante do Gavião-Carcará, a diretoria bancou Guto Ferreira no cargo.

O próximo duelo alvinegro será diante do Criciúma no sábado, 2, às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Veja desempenho de Guto Ferreira pelo Ceará