Chance de acesso do Ceará cai para 6,5% após empate com Tombense, aponta UFMG

O empate com o Tombense em 2 a 2, no último sábado, 26, fez o Ceará reduzir sua chance de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro ao final da temporada. Agora, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Vovô de retornar para a elite é de 6,5%.

Na partida diante dos mineiros, o Alvinegro abriu 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate no fim e voltou a decepcionar seu torcedor. Com o resultado, o time caiu uma posição e agora é o 11º colocado na tabela, com 35 pontos somados. Além disso, ainda perdeu a oportunidade de diminuir sua distância para o G4. Atualmente, oito pontos separam o Vovô do Juventude, quarto colocado.