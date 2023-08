Ceará mantém Guto Ferreira como treinador e avalia mudanças na diretoria

Sem vencer na Série B há três jogos, Alvinegro segura técnico no cargo. Presidente João Paulo Silva marca reuniões e pode mexer em outras áreas do clube

Há três jogos sem vencer na Série B e com chances cada vez menores de retornar à elite, o Ceará avalia mudanças internas nos próximos dias, mas não no comando técnico da equipe. O treinador Guto Ferreira está mantido no cargo, apesar da pressão da torcida, mas a semana será de reuniões em Porangabuçu, o que pode acarretar em trocas em alguns setores. As informações são do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Guto retornou ao Vovô na virada de junho para julho com a missão de substituir Eduardo Barroca e tentar conduzir o time ao G-4. Porém, o cenário de oscilação na competição se manteve: em 11 jogos, foram apenas três vitórias, cinco empates e três derrotas. Com o comandante paulista à beira do campo, o Alvinegro ainda não conseguiu vencer como visitante.

Os últimos três resultados amplificaram o momento de turbulência. No dia 13 deste mês, o Ceará perdeu por 1 a 0 para o líder Vitória, em Salvador, com atuação elogiada. Sete dias depois, recebeu a Ponte Preta no Castelão e saiu na frente, mas cedeu o empate e ficou no 1 a 1. Já no último sábado, 26, fez 2 a 0 no Tombense em Minas Gerais, caiu de produção no segundo tempo e sofreu dois gols nos minutos finais.