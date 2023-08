Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Richardson desfalca Ceará contra o Criciúma

O atleta foi punido no empate em 2 a 2 com o Tombense e não entrará em campo no próximo sábado, 2 de setembro, pela 26ª rodada da Série B

O volante Richardson irá desfalcar o Ceará no duelo diante do Criciúma, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não entrará em campo no próximo sábado, 2, na Arena Castelão. Bola rola às 17 horas.

Dos cinco pendurados do Vovô (Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Léo Santos, Richardson e Breno) para a partida diante do Tombense no último sábado, 26, apenas o camisa 6 foi punido com cartão no empate em 2 a 2. Este, inclusive, foi o sexto amarelo recebido pelo atleta na Série B. Willian Maranhão, com sete, é o atleta mais “indisciplinado” da equipe.