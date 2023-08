Guto reconhece "vacilos" e "uma das piores partidas" do Ceará em empate com Tombense

Com semblante sério e abatido, o técnico Guto Ferreira concedeu breve entrevista após o empate do Ceará em 2 a 2 com o Tombense, no último sábado, 26, em Muriaé (MG), pela 25ª rodada da Série B. O comandante admitiu a atuação ruim da equipe e os erros que impediram o Alvinegro de sair com os três pontos do Estádio Soares de Azevedo.

Com 10 minutos de jogo, o Vovô já vencia por 2 a 0 após Erick e Barletta balançarem as redes. O que parecia um cenário tranquilo mudou na reta final do jogo, mesmo com Guto optando por colocar três volantes (Caíque, Zé Ricardo e Breno) no segundo tempo, inclusive tirando homens de frente. Os mineiros pressionaram e conseguiram chegar ao empate nos acréscimos.

"Nós não jogamos uma boa partida, não. Nós jogamos um bom início de partida, mas depois os números do jogo mostram que nós não fizemos uma boa partida. Ficamos muito abaixo, talvez uma das piores partidas sob o meu comando. E a sustentação (do placar) passa pela busca incessante deles (jogadores do Tombense) e alguns vacilos nossos, que acabaram ocasionando os dois gols", disse o treinador.