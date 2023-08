Ceará abre 2 a 0, mas cede empate para o Tombense e chega ao 3° jogo sem vencer

O Ceará tentou, mas ainda não reencontrou o caminho das vitórias na Série B. Neste sábado, 26, pela 25ª rodada, o Vovô empatou em Tombense por 2 a 2 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. Os gols foram marcados por Erick e Barletta, ainda na primeira etapa, para o Vovô. Kleiton e Marcelinho deixaram tudo igual para o time mineiro.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu vai para a 11ª colocação com 35 pontos. O time comandado por Guto Ferreira volta a campo pelo certame nacional no próximo sábado, 2, quando enfrenta o Criciúma às 17 horas, na Arena Castelão.

Como foi o jogo

Ainda que com a necessidade do resultado positivo, o Ceará entrou em campo buscando reagir ao jogo do Tombense, que tentaria desesperadamente dominar para lutar pela chance de sair do Z-4. A estratégia foi eficaz, já que logo aos três minutos o Vovô marcou o primeiro gol com Erick. Ao receber um cruzamento de Barcelos, o camisa 11 finalizou de cabeça sem chance para o goleiro Felipe Garcia e voltou a marcar após quase um mês sem balançar as redes.