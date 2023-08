Ceará: após cumprir suspensão, Paulo Victor volta a ser opção para Guto na Série B

Com o treinador alvinegro, o lateral-esquerdo possui status de titular absoluto da equipe. O jogador de 22 anos volta a ser opção contra o Criciúma no sábado, 2 de setembro, pela 26ª rodada

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, o lateral-esquerdo Paulo Victor volta a ficar à disposição do treinador Guto Ferreira para o próximo desafio do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, que será diante do Criciúma no sábado, 2 de setembro, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 26º rodada do certame.

O jovem lateral tem sido titular absoluto desde que Guto assumiu o comando técnico do Vovô. No empate por 2 a 2 contra o Tombense no último final de semana, porém, Danilo Barcelos, responsável por substituir Paulo Victor, fez uma boa partida e foi responsável por uma assistência, atuação que pode abrir uma margem de disputa entre os dois atletas.