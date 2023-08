Ceará terá reunião na CBF após reclamação por gol anulado e quer punição ao árbitro

Dirigentes do Vovô terão encontro com chefe da arbitragem nacional para ouvir explicações e áudio do VAR. Alvinegro deve representar contra Dyorgines José Padovani de Andrade no STJD

Oito dias depois do jogo contra o Guarani, pela 21ª rodada da Série B, o Ceará terá uma reunião nesta quinta-feira, 10, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para ouvir explicações da Comissão de Arbitragem acerca do gol anulado de Guilherme Bissoli no Brinco de Ouro, apurou o Esportes O POVO.

Na última quarta-feira, 2, o Vovô empatou em 0 a 0 com o Bugre. Ainda no primeiro tempo, Bissoli balançou as redes, mas o lance foi anulado pelo VAR alegando toque de mão na jogada. No dia seguinte, o clube de Porangabuçu enviou ofício à CBF pedindo que fosse agendada audiência para ter acesso "acesso integral aos diálogos dos árbitros e ao que fora discutido quando da análise do lance".

Os alvinegros ficaram na bronca com a anulação do gol. O técnico Guto Ferreira reclamou que "as imagens não são cravadas". O lateral-esquerdo Paulo Victor ironizou a arbitragem nas redes sociais, e o próprio Bissoli criticou a decisão do VAR.

Chefe da arbitragem nacional, Wilson Seneme marcou o encontro para quinta-feira e deve apresentar ao Alvinegro o áudio das conversas entre os árbitros e as imagens utilizadas para a decisão. A CBF ainda não disponibilizou a jogada na seção "Análise do VAR" do site oficial e nem o tema foi abordado no programa Papo de Arbitragem, em que, semanalmente, Seneme discorre sobre lances polêmicos.