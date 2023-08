Ceará empata com o Guarani, chega ao 3º jogo sem vencer e se distancia do G4 da Série B

Com mais um resultado abaixo do esperado, o Alvinegro de Porangabuçu ainda vê a distância para o G4 aumentar. Time segue na décima posição com 30 pontos, oito atrás do Criciúma, quarto colocado

O Ceará voltou a frustrar o seu torcedor na noite desta quarta-feira, 2. No Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), o Vovô apenas empatou sem gols com o Guarani em jogo da 21ª rodada da Série B 2023. O time alvinegro até balançou as redes com um belo gol de Guilherme Bissoli, mas o VAR anulou o tento por toque na mão.



Com mais um resultado abaixo do esperado, o Alvinegro de Porangabuçu chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no certame e ainda vê a distância para o G4 aumentar. O Vovô segue na décima posição com 30 pontos, oito atrás do Criciúma, quarto colocado.

O jogo

As equipes iniciaram o duelo de forma promissora. Por jogar em casa, o Guarani tomou as rédeas e controlou a partida nos primeiros 20 minutos, mas não obteve sucesso. O Ceará, por sua vez, apostou em jogadas individuais e assim conseguiu balançar as redes.

Aos 24 minutos, Guilherme Bissoli dominou a bola, a controlou, girou e fez um belo gol no Brinco de Ouro da Princesa. No entanto, o VAR analisou o lance e identificou toque na mão do atacante do Vovô, anulando o tento. Depois, os times seguiram concentrando o confronto no meio-campo até o fim da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o cenário dos 45 minutos iniciais se repetiu. Em um jogo morno, o lateral-esquerdo do Ceará, Paulo Victor, subiu ao ataque e arriscou em chute colocado. A bola foi para fora, mas assustou a defesa bugrina.

Depois dos 30 minutos, os técnicos até promoveram alterações nos times para tentar aumentar o ímpeto ofensivo. Porém, as tentativas não tiveram sucesso e o jogo permaneceu pouco movimentado até o apito final. O zagueiro Luiz Otávio ainda foi expulso aos 46 minutos após cometer falta e receber o segundo amarelo na partida.