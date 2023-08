Autor de gol anulado contra o Guarani, Bissoli critica arbitragem: "Contra tudo e todos"

O centroavante do Alvinegro contestou a anulação de seu gol no jogo contra o Bugre, na última quarta-feira, 2, pela Série B

As polêmicas de arbitragem do empate em 0 a 0 entre Guarani e Ceará, pela Série B, seguem dando o que falar. Nesta quinta-feira, 3, foi a vez do centroavante Guilherme Bissoli, do Ceará, autor do gol anulado pelo VAR por um suposto toque na mão, ir às redes sociais para reclamar das decisões tomadas pelos árbitros.

O camisa 79 do Alvinegro contestou a escolha do árbitro Dyorgines José Padovani e seus assistentes ao publicar o vídeo do tento invalidado nos stories de sua conta no Instagram, com a seguinte legenda: “Absurdo. Não tem uma imagem que comprove realmente uma irregularidade. Se não comprova, deveria manter a decisão de campo. Contra tudo e contra todos.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atacante Guilherme Bissoli criticando a decisão da arbitragem em jogo contra o Guarani Crédito: Reprodução/Instagram

Leia Mais Warley retorna de suspensão e reforça Ceará contra o ABC, pela Série B

Em nota, Ceará repudia atos de violência em protesto e presta solidariedade a Guto

Ceará nega saída de Guto Ferreira após cobrança da torcida no aeroporto

O lance em questão aconteceu por volta dos 25 minutos do primeiro tempo. Guilherme Bissoli foi acionado dentro da área, limpou os marcadores do Guarani e acertou o ângulo do goleiro adversário. Entretanto, durante o domínio da bola, o árbitro de vídeo viu um leve toque na mão do atacante e, por isso, o gol foi anulado.

Ceará envia ofício à CBF cobrando explicações sobre gol anulado de Guilherme Bissoli

O Ceará sentiu-se prejudicado com a anulação do gol de Guilherme Bissoli no empate em 0 a 0 com o Guarani, na noite desta quarta-feira, 2, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, na manhã desta quinta-feira, 3, o Alvinegro enviou um óficio à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), endereçado a Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem, cobrando explicações sobre o lance.