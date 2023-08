Ceará envia ofício à CBF cobrando explicações sobre gol anulado de Guilherme Bissoli

Nesta quinta-feira, 3, o Alvinegro de Porangabuçu enviou um ofício à entidade máxima do futebol brasileiro cobrando esclarecimentos acerca da anulação do gol de Bissoli

"Aos 21 minutos do primeiro tempo, o atleta do Ceará, Guilherme Bissoli, marcou um belo gol, que, em revisão do VAR, sem demonstração da análise por vídeo e olvidando a excelente posição que o Sr. Dyorgines tinha do lance, anulou o gol por suposto toque de mão do atacante alvinegro.

Por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, Guilherme Bissoli foi acionado dentro da área, limpou os marcadores do Guarani e acertou o ângulo do goleiro adversário. Entretanto, durante o domínio da bola, o árbitro viu um leve toque na mão do atacante e, por isso, o gol foi anulado.

Além de cobrar explicações, o time de Porangabuçu também alega a falta de imagens que comprovem, realmente, o toque na mão de Guilherme Bissoli. Outra reclamação dos cearenses é sobre a falta de revisão do árbitro de campo Dyorgines José Padovani no vídeo.

O Esportes O POVO teve acesso ao documento enviado pelo Vovô. No ofício, o clube pede a realização de uma audiência entre a Comissão de Arbitragem da CBF, direção do Ceará e presidência da Federação Cearense de Futebol (FCF) , para que haja esclarecimentos acerca da anulação do gol. O alvinegro também solicita o acesso integral ao áudio do diálogo dos árbitros durante a análise do lance.

O Ceará sentiu-se prejudicado com a anulação do gol de Guilherme Bissoli no empate em 0 a 0 com o Guarani, na noite desta quarta-feira, 2, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Causa espécie este tipo de ocorrência especialmente quando não há se vislumbra toque de mão do atacante do Ceará em nenhum ângulo visto na transmissão, bem como, não há sequer uma revisão do Sr. Dyorgines indo verificar a instrução de anulação do gol, feita pelo árbitro de vídeo.

Portanto, requeremos que a Comissão de Arbitragem defira uma audiência a se realizar com a direção do Ceará S. C. e com a presidência da Federação Cearense de Futebol, sendo deferido, ainda, acesso integral aos diálogos dos árbitros e ao que fora discutido quando da análise do lance de suposta infração cometida pelo atleta Guilherme Bissoli e que acometeu na anulação do gol do Ceará."

Lateral do Ceará ironiza atuação da arbitragem em jogo contra o Guarani: "11 vs 12"

O lateral-esquerdo Paulo Victor, do Ceará, ficou na bronca com a atuação da arbitragem no empate em 0 a 0 contra o Guarani, na noite desta quarta-feira, 2, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 21 fez um post nos stories do Instagram com a legenda “11 vs 12” para insinuar que o Vovô estava jogando, também, contra o juiz principal.