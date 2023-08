Guto reclama de gol de Bissoli anulado contra o Guarani: "As imagens não são cravadas"

Após o empate por 0 a 0 com o Guarani-SP fora de casa, nessa quarta-feira, 2, o Ceará apresentou grande insatisfação com o gol anulado de Guilherme Bissoli na partida. Na manhã desta quinta-feira, 3, o clube enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cobrando explicações a respeito da decisão da arbitragem.

No lance durante a primeira etapa, Bissoli fez jogada individual dentro da área adversária e acertou finalização no ângulo, mas o gol foi anulado após revisão do VAR que viu toque de mão do jogador alvinegro.

O treinador Guto Ferreira, em coletiva realizada depois do confronto, fez reclamações a respeito do lance e da atuação da arbitragem nas últimas partidas do time de Porangabuçu. Segundo ele, o Ceará não venceu o embate por “mais um erro de arbitragem” contra a equipe.

“Nós procuramos os mais variados ângulos para ver se realmente o golaço do Bissoli teria tido algum toque com as mãos. A câmera não crava em momento nenhum. As imagens não são cravadas. A bola não muda o giro. [...] Como é que o VAR crava que teve o toque?”.

Guto disse que a decisão de campo não foi mantida no duelo de ontem, mas citou a partida contra o Juventude-RS, quando o VAR não chamou após toque em Jean Carlos dentro da área. O treinador afirmou que o pênalti marcado para o adversário foi duvidoso e alegou falta de critério. Na ocasião, o Vovô foi derrotado por 1 a 0.

“São situações em que a gente não sabe o que faz. A arbitragem não tem um critério de chamada, de intervenção do VAR. Não tem clareza. Enquanto o VAR não tiver que prestar contas dentro do jogo para o torcedor e para os jogadores vai ficar esses erros, vão acontecer sempre esses erros”, falou.