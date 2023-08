CBF detalha tabela da Série B até a 29ª rodada; veja os jogos do Ceará

O Ceará teve mais cinco jogos da Série B do Campeonato Brasileiro detalhados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na noite desta segunda-feira, 7, a entidade máxima do futebol nacional divulgou a tabela com data, horário e local dos comprommissos válidos pelas rodadas 25 a 29.

Nesta sequência de partidas, o Alvinegro de Porangabuçu irá disputar a maioria longe da Arena Castelão. Os duelos diante do Tombense-MG, Novorizontino-SP e Chapecoense acontecerão fora de casa. Por outro lado, o Vovô encara o Criciúma e o Londrina como mandante. Veja a tabela detalhada abaixo:

25ª rodada: Tombense x Ceará - 26/08 (sábado) - 17 horas - Soares de Azevedo/MG



26ª rodada: Ceará x Criciúma - 02/09 (sábado) - 17 horas - Arena Castelão/CE



27ª rodada: Ceará x Londrina - 06/09 (quarta-feira) - 21h30min - Arena Castelão/CE



28ª rodada: Novorizontino x Ceará - 18/09 (segunda-feira) - 20 horas - Jorge de Biasi/SP



29ª rodada: Chapecoense x Ceará - 24/09 (domingo) - 18 horas - Arena Condá/SC

Os confrontos do Vovô diante do Tombense, Criciúma e Chapecoense serão transmitidos na TV aberta (Band) e por assinatura (Premiere). Os restantes serão televisionados via SporTV e Premiere.

O time de Guto Ferreira tem boas recordações desta sequência de adversários em questão. Isso porque, no primeiro turno da Série B, o Ceará perdeu apenas para o Novorizontino e venceu os outros quatro jogos, somando 12 de 15 pontos possíveis.