Lateral do Ceará ironiza atuação da arbitragem em jogo contra o Guarani: "11 vs 12"

Paulo Victor, camisa 21 do Vovô, foi ao instagram para reclamar da atuação do árbitro Dyorgines Jose Padovani e seus assistentes

O lateral-esquerdo Paulo Victor, do Ceará, ficou na bronca com a atuação da arbitragem no empate em 0 a 0 contra o Guarani, na noite desta quarta-feira, 2, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 21 fez um post nos stories do Instagram com a legenda “11 vs 12” para insinuar que o Vovô estava jogando, também, contra o juiz principal.

Momentos depois Paulo Victor apagou a publicação de seu instagram.

Print da publicação de Paulo Victor, que ironizou a atuação da arbitragem no duelo entre Guarani e Ceará Crédito: Reprodução/Instagram

Lances polêmicos

Dois lances causaram revolta nos atletas e torcedores alvinegros contra o Bugre. O primeiro deles aconteceu ainda na primeira etapa, quando Guilherme Bissoli marcou um golaço que abriria o placar no Brinco de Ouro, em Campinas. Entretanto, com auxílio do VAR, o árbitro Dyorgines José Padovani anulou o gol por um toque na mão do atacante alvinegro.

O outro lance polêmico ficou por conta da expulsão de Luiz Otávio, já nos minutos finais da segunda etapa. O zagueiro e capitão do escrete preto-e-branco recebeu o segundo cartão amarelo após derrubar o adversário na entrada da área. Os jogadores do Vovô reclamaram acintosamente com o árbitro no momento da marcação.