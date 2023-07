Com inflamação no joelho, Chay desfalca Ceará contra Juventude; veja boletim médico

O meio-campista Chay desfalca o Ceará neste domingo, 23, diante do Juventude, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Titular diante do Vila Nova, o camisa 14 ficou na capital cearense para tratar uma inflamação no tendão patelar do joelho esquerdo. O lateral-direito Michel Macedo, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda, também integra o CESP.

Além de Chay e Michel Macedo, Guto Ferreira não conta com os volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão e o atacante Erick. Os atletas cumprem suspensão automática após o recebimento do 3º cartão amarelo.

+ Escalação: como Juventude e Ceará vão a campo pelo Brasileirão Série B

Para o confronto, o Ceará vida quebrar o tabu de nunca ter vencido o Juventude como visitante. A equipe está escalada com: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Caíque Gonçalves, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Bissoli e Hygor Cléber.

A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 15h30min (de Brasília). O duelo terá transmissão da Rádio O POVO CBN.