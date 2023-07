Suspensos, Erick, Zé Ricardo e Maranhão desfalcam o Ceará contra o Juventude

Os três jogadores, que possuem status de titulares na equipe comandada por Guto Ferreira, levaram o terceiro cartão amarelo durante o confronto diante do Vila Nova e terão de cumprir suspensão na próxima rodada da Segundona

O Ceará terá três baixas importantes para o duelo contra o Juventude, próximo rival do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Erick, artilheiro e principal jogador da equipe na competição, e os volantes Zé Ricardo e Maranhão, que foram titulares contra o Vila Nova, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Desta forma, o trio será ausência para o treinador Guto Ferreira na 19º rodada, que fecha o primeiro turno da Segundona. Em compensação, o goleiro Bruno Ferreira, que cumpriu suspensão contra o Vila Nova, retorna e fica à disposição para atuar.

Dentre os desfalques, o principal certamente é Erick. O atacante, maior goleador do time na temporada, não costuma ficar de fora dos jogos e não tem um substituto direto no elenco. Às opção para Guto Ferreira ficam envolta de Pulga, Pedrinho e Hygor Cléber.

Um cenário com Chay aberto pela ponta com Jean Carlos - ou Guilherme Castilho - desempenhando a função de meia central, também pode ser uma opção. Outra alternativa é a utilização de dois atacantes com menos características de velocidade e drible, como Nicolas e Bissoli.