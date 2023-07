Ceará bate o Vila Nova com gol nos acréscimos e diminui distância para o G4 da Série B

Com o resultado, o Alvinegro subiu para a oitava posição na tabela de classificação, com 28 pontos somados

Com emoção, o Ceará venceu o Vila Nova por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 19, em partida da 18ª rodada da Série B. Jogando na Arena Castelão, o Vovô conquistou a vitória com gol salvador de Luiz Otávio aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Alvinegro diminuiu a distância para o G-4 da competição nacional e subiu para a oitava posição, com 28 pontos somados. Agora, focará suas atenções no duelo contra o Juventude, no domingo, 23, fora de casa.

O jogo

Atuando diante do seu torcedor, o Vovô iniciou a partida com mais controle da bola, mas sem grandes chances. O Tigre, por sua vez, aguardava e conseguia evitar uma pressão inicial do time alvinegro.

Mesmo com uma boa compactação defensiva do Vila, o Ceará conseguiu, aos 18 minutos, sua grande oportunidade de abrir o placar. Na ocasião, Willian Maranhão aproveitou um corte parcial de Eduardo Doma e acertou um belo chute de primeira. A bola, no entanto, acertou o travessão, assustando o goleiro Dênis Júnior.

Depois do lance, o Alvinegro obteve maior domínio das ações do jogo e conseguiu trocar passes sem dificuldade, mas sem conseguir infiltrar na zaga goiana.

No início do segundo tempo, o time de Guto Ferreira seguiu na mesma intensidade. Com boas subidas, o lateral-esquerdo Paulo Victor, estreante da noite, quase deixou o seu gol. Após passe de Janderson, ele finalizou e exigiu boa defesa do goleiro adversário.

Todavia, o ritmo das equipes caiu após os dez minutos da segunda etapa e a partida ficou morna. Aos 31 minutos, o Vila até criou uma boa chance com Ronald. No lance, o atacante finalizou e o goleiro André Luiz resvalou na bola, evitando o gol goiano.

Quatorze minutos depois, o Ceará conseguiu seu gol salvador com Luiz Otávio. Após levantamento na área, a bola sobrou para o camisa 13, que não desperdiçou a chance e garantiu a vitória.