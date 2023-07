Juventude x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Juventude e Ceará se enfrentam hoje, 23, às 15h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará pode aumentar sua sequência positiva na Série B do Campeonato Brasileiro se vencer o Juventude, fora de casa, na tarde deste domingo, 23. A partida está marcada para iniciar às 15h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Juventude x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Juventude x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Juventude e Ceará

Juventude

4-5-1: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Jean; Vini Paulista, Nenê e Victor Andrade; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Caíque e Guilherme Castilho; Jean Carlos, Hygor Cléber e Bissoli. Técnico: Guto Ferreira

Como chegam Juventude e Ceará para o jogo

O Alvinegro de Porangabuçu almeja seguir reagindo na competição nacional. Nos últimos três jogos que disputou, a equipe venceu duas, contra Botafogo/SP e Vila Nova, e empatou outra, com o Mirassol. Sendo assim, diminuiu sua distância para o G4.

Atualmente, o Ceará ocupa a oitava colocação na tabela de classificação com 28 pontos somados, cinco atrás do Novorizontino, quarto lugar com 33. Em caso de vitória diante do Papo, o time pode subir para a sexta posição e entrar, de fato, na briga pelo acesso.

O Juventude, por sua vez, é concorrente direto do Alvinegro na luta para entrar na zona de classificação para a Série A 2024. Com 27 pontos, a equipe gaúcha vem logo atrás do Ceará na tabela, ocupando a nona posição.

Assim como o Vovô, o Papo também melhorou com a chegada do novo técnico. Neste caso, Thiago Carpini, que tirou o clube da zona de rebaixamento e colocou o mesmo como um dos postulantes ao acesso. O Ju está invicto há cinco jogos, acumulando três empates e duas vitórias.