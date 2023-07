Caso vença o Juventude, Ceará pode virar o turno a três pontos do G4 da Série B

No pior dos cenários, ainda considerando uma eventual vitória do Vovô e que os resultados paralelos dos concorrentes não sejam favoráveis, a diferença para o G4 diminuirá para quatro pontos

Mesmo sem possibilidade de entrar no G4 nesta rodada, o Ceará, em caso de vitória contra o Juventude no domingo, 23, pode virar o turno com um cenário bem interessante na tabela de classificação da Série B. Um triunfo do Vovô, no melhor panorama, colocaria a equipe com apenas três pontos de diferença para a zona de acesso.

Para isso, o Alvinegro de Porangabuçu, atual oitavo colocado, além de fazer sua parte e derrotar o Juventude, que é um adversário direto pelo G4 — o clube gaúcho tem apenas um ponto a menos que o Vovô —, também precisa torcer por um tropeço do Sport. Derrota do Vila Nova ou Vitória também torna o cenário possível.

Leia Mais Por pertencer ao Ceará, Kelvyn desfalca o Juventude em confronto neste domingo, 23

Embarque do Ceará: lista de relacionados tem ausência de Chay e presença de capitão do sub-20

Ceará acerta contratação de volante Breno, do Botafogo, por empréstimo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Leão da Ilha, atual quinto colocado com 32 pontos, encara o Sampaio Corrêa no Maranhão. Uma derrota ou empate do time pernambucano, independente dos outros resultados da rodada, abre a possibilidade para o Ceará diminuir a margem para três pontos em relação ao G4 em caso de vitória no Sul. O Vila Nova e o Vitória recebem o ABC e Chapecoense, respectivamente.

+ Embarque do Ceará: lista de relacionados tem ausência de Chay e presença de capitão do sub-20



Mesmo iniciando a competição como um dos principais favoritos ao acesso, o Ceará ainda não conseguiu figurar sequer uma rodada dentro do G4. O início inconstante da equipe, aliado ao alto aproveitamento do bloco de cima de equipes, colocaram o Vovô sob a necessidade de protagonizar uma campanha de recuperação.



Com participação de Thiago Minhoca, comentarista e estatístico da Rádio O POVO CBN.